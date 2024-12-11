Jandarmadan suç örgütlerine ağır darbe: 124 milyonluk vurgun şebekesi çökertildi

Jandarma ekipleri, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'da nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenledikleri operasyonlarla büyük bir başarıya imza attı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan, sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden ve yasa dışı bahis reklamları paylaşan suç şebekeleri çökertildi. 124 milyon Türk lirası işlem hacmine sahip 46 şüpheli yakalanırken, bunlardan 30'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERLE DELİLLER GÜÇLENDİ

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el konuldu. Ele geçirilen malzemeler, suçların boyutunu ve organizasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

BAKAN YERLİKAYA: "VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETİNİ ENGELLEMEK İÇİN KARARLIYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadiyle ya da sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden ve yasa dışı bahisle gençlerimizi hedef alan bu suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve başarıyla tamamlayan Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."