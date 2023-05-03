Jandarmadan suç örgütüne operasyon; 18 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir İlçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı, borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyen şahısların ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 24 adet cep telefonu, 59 adet banka kartı, 2 adet bilgisayar, 1 adet harddisk, 1 adet flaş bellek, 1 adet hafıza kartı, 2 adet tabanca, 12 adet tapu senedi, 100 adet boş senet ve yasadışı bahisten elde edilen 217 bin lira para, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Yürütülen soruşma kapsamında yakalanan şüphelilerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin lira suç geliri elde ettiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.