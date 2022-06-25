Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüpheli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserler (gümüş sikke) için müşteri aradıkları bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettikleri belirlendi.

JANDARMA ŞOK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Kimlikleri gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler suçüstü yakalandı. Kıskıvrak yakalanan (8) şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; toplamda (715) adet gümüş sikke ele geçirildi.

YUNAN, ROMA, BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. (600) adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, (115) adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan (8) şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.