Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:00 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:12

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait mezar steli ele geçirilirken, tarihi eserleri yurt dışına kaçıracağı suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak tarihinde, belirlenen şüpheli araçta arama yaptı. Aramada 70x40 santimetre ebatlarında 12 santimetre kalınlığında mermer mezar steli ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede eserin, 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait mezar steli olduğu tespit edildi. Ele geçirilen tarihi eser, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan şüpheliler İ.D., S.D. ve N.D.'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek
Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
On binlerce gence yeni iş kapısı: İşletmelere faizsiz, teminatsız destek verilecek!
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA