Jandarmadan tarihi eser operasyonu! Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 108 eser ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ç. ve İ.E. adlı iki şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde iki ayrı adreste tarihi eserleri sakladığı belirlendi.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskında şüpheliler F.Ç. ile İ.E. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 eser ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 eser olmak üzere toplam 108 tarihi nitelikli eser ele geçirildi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde tasnif ve tescile tabi eserlerden olduğu tespit edilen 108 adet sikke ve obje olduğu değerlendirilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yakalanan şüpheliler F.Ç. ve İ.E., ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.