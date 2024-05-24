Jandarmadan terör, silah ve uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, Lice İlçesinde 5 ayrı noktada eş zamanlı operasyon yapıldı. PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, bir ruhsatsız av tüfeği, 643 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

LİCE VE HANİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Diyarbakır'ın Lice ilçesi Damar mahallesi kırsalında başlatılan operasyonlar tamamlandı. Operasyonda, 76 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla muhafaza altına alındı. Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalındaki operasyonda da, 6 ayrı noktada 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yakılarak imha edildi.

BİR ARAÇTA KALEŞNİKOF SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Kazanlı mahallesinde önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, sürücülüğünü E.S.'nin yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu. Bahse konu araçta yapılan kontrolde 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü E.S. ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.