Jandarma’dan torbacılara şok baskın: Gres yağı ile kaplanan 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde (S.M.) isimli şüpheli bir şahsın İstanbul ilinde "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda madde satışı yapma hazırlığında olduğu bilgisi alındı.

30 BİN ADET SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgi kapsamında iki ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi Eyüpsultan ilçesinde bir iş yerinde depoladığı tespit edildi ve söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; paketlenmiş vaziyette (300.000) adet Captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi.

KOKUSUNU BASTIRMAK İÇİN GRES YAĞI İLE KAPLAMIŞLAR

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla gres yağı ile kaplanarak paketlenmesi dikkat çekti. Yakalanan (S.M.) isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsın irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara devam ediliyor.

