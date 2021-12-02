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Giriş Tarihi: 2.12.2021 09:16 Son Güncelleme: 2.12.2021 09:21

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

MEHMET AL MEHMET AL
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Alanya’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaların ardından, farklı adreslere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 167 gram metamfetamin, 55 gram esrar, 102 adet uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 15 şüpheliden 6'sı karakoldaki ifadelerinin ardından serbest kalırken, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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