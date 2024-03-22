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Giriş Tarihi: 22.3.2024 13:34 Son Güncelleme: 22.3.2024 14:07

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Mersin’de Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bekir COŞKUN
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, Toroslar ilçesinde yaptığı araştırmalar sonucunda 5 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyon ile şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada bir kilo 36 gram kokain, 136 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 79 adet fişek ile 4 adet cep telefonu ele geçirilerek el kondu.

Yakalanan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
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