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Giriş Tarihi: 2.2.2022 12:46 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:39

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve araçta bulunanların üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 1,80 gram metamfetamin, 0,40 gram kubar esrar, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan K.P, İ.C. B.G, O.B, M.G. ve K.E. gözaltına alındı. Şahıslar "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

M.G. isimli şahsın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi serbest bırakıldı.

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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