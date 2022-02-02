Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve araçta bulunanların üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 1,80 gram metamfetamin, 0,40 gram kubar esrar, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan K.P, İ.C. B.G, O.B, M.G. ve K.E. gözaltına alındı. Şahıslar "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

M.G. isimli şahsın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi serbest bırakıldı.