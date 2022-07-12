Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine bayram operasyonu
Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:25 Son Güncelleme: 12.7.2022 11:39

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine bayram operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih'te düzenledikleri operasyonda 169 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucuyu İstanbul'daki torbacılara dağıtma hazırlığında olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine bayram operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahısların yurt dışından İstanbul'a getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri, "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağı, bir kısmının ise evinde zulaladığı tespit edilmesi üzerine Fatih'te belirlenen adrese ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 20 kilo kristal methamfetamin maddesi, 100 kilo sıvı methamfetamin maddesi, 9 kilo methamfetamin maddesi, 40 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 169 kilo methamfetamin maddesi ile 83 bin TL suçtan elde edilen para ve 2 adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan Ö.A. ve N.Ö. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? YKS sınav sonuçları için tarih ÖSYM tarafından açıklandı!
Benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 12-13-14 Temmuz 2022 bayramda bugün bankalar çalışıyor mu?
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası
Son dakika! Canan Karatay A Haber'de açıkladı: Et sağlıksız demek aldatmaca
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine bayram operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA