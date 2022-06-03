Jandarmadan yasadışı suç örgütüne operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yasadışı bahisten elde edilen 37 bin 360 TL, 50 Euro ve 4 çeyrek altın ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.