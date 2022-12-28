Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:22

Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği sahte içki operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

DHA
Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi, şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile sahte içki ürettikleri bilgisini aldı.

SAHTE İÇKİ SATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, şüphelilerin piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri, elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırarak, özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.

3 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Bakırköy ve Esenler'de belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 kapak, 9 bin 200 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Bir hıyar yangını
Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Hatayspor’u rahat geçti! Kanarya yeniden liderliği aldı…
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri...
Acınası ezikler
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA