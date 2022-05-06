Haberler Yaşam Haberleri Jandarmanın durdurduğu araçta bin 400 litre etil alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.5.2022 08:51 Son Güncelleme: 6.5.2022 09:04

Jandarmanın durdurduğu araçta bin 400 litre etil alkol ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
Jandarmanın durdurduğu araçta bin 400 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan  takip sonucu, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramalar sonucu yasa dışı yollarla temin edilen bin 400 litre etil alkol elegeçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, yasa dışı yollarla temin ettiği etil alkolü Kocaeli ve İstanbul illerine getirerek piyasaya süreceği tespit edilen bir kişi takibe alındı.

Yapılan fiziki takip sonucunda İzmit İlçesi TEM Otoyolu üzeri Gültepe Dinlenme Tesislerinde durdurulan araçta 160 adet 5 litrelik şişeler içerisinde, 600 adet 1 litrelik şişeler içerisinde olmak üzere toplam bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adlı merciilere sevk edileceği öğrenildi.

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Jandarmanın durdurduğu araçta bin 400 litre etil alkol ele geçirildi
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