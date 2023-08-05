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Giriş Tarihi: 5.8.2023 14:42 Son Güncelleme: 5.8.2023 14:55

Jandarmanın eğitimli köpeklerinden geçemediler

Diyarbakır’da kaçakçılar jandarmanın eğitimli köpeklerinden kaçamadılar. Bir otobüste yapılan aramalarda kaçak ürünler ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Jandarmanın eğitimli köpeklerinden geçemediler

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, yapılan çalışmalar sonucu, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs durduruldu. Jandarmanın eğitimli köpeklerinin de katıldığı aramalarda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen, 4 bin 150 karton sigara, 60 adet elektronik sigara ve 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheliler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Jandarmanın eğitimli köpeklerinden geçemediler
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