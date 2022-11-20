Jandarmanın ’kalpazan’ operasyonunda binlerce Türk lirası ve dolar ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi( JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada bazı şüphelilerin sahte para kullanarak esnafı dolandırdığını belirledi. Yapılan çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin, daha önceden haklarında sahte para ve sahte belge düzenleme suçundan sabıkası bulunan şüphelerle sık sık buluştuğu belirlendi.

İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tüm şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri belirlenen adreslere sahte para basımında kullanılan matbaa malzemelerinin taşındığını gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Eyüpsultan ve Bağcılar ilçelerinde iki ayrı adrese baskın yaptı.

BİNLERCE LİRALIK SAHTE PARA

Operasyonlarda; 100'lük banknotlar halinde 22 bin 290) adet sahte Amerikan Doları, 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde 12 bin 500) adet sahte Türk lirası, 1 adet tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adreste A.K. ve N. A. isimli iki şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında düzenlenen "Parada Sahtecilik" suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi.