HER TÜRLÜ SAHTE KİMLİK, PASAPORT, EHLİYET

Gerekli hazırlıkları yapan jandarma ekipleri işyerine operasyon yaptı. Operasyonda İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada çeşitli bankalara ait, şirketler ve şahıslar adına düzenlenmiş bin 500) adet sahte çek, 12 bin adet çeşitli bankalara ait içi boş sahte çek yaprağı, 750 adet eski tip sahte nüfus cüzdanı, 600 adet yeni tip kimlik basımında kullanılan çipli boş kart, 800 adet yeni tip sürücü belgesi basımında kullanılan çipsiz boş kart, 8 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Pasaport Defteri, 34 adet sahte yeni tip kimlik kartı, 10 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet matbaa makinası, 1 adet soğuk mühür makinası, 1 adet kart kesme makinası, 1 adet kart basma makinası, 2 adet dizüstü bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile sahte çek, sahte kimlik ve sahte pasaport basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Malzemelere el konuldu.



Jandarmanın sahte evrak operasyonunda onlarca sahte kimlik, pasaport çek defteri ele geçirildi | Video