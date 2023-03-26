Jandarmanın tarihi 4 tarihi eser operasyonunda bin 83 eser ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli T.Ö, A.T, S.Ş, H.Ö, Y.K. ve A.C.'nin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan objelere müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve takip neticesinde; şahısların tarihi eserleri Eyüpsultan'da bulunan iki ayrı adrese getireceği belirlendi.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri tarafından şahıslara ait adreslerinde yapılan aramalarda; Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 47 adet bronz ve gümüş sikke, 32 adet obje, 2 adet tablo, 2 adet ikona eser olmak üzere toplam bin 83 adet tarihi nitelikli eser ele geçirildi.

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde tasnif ve tescile tabi eserlerden bin 83 adet sikke ve obje olduğu değerlendirilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.Yakalanan şüpheliler T.Ö, A.T, S.Ş, H.Ö, Y.K. ve A.C. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.