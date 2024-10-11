Japon kuruluşu 2024 Nobel Barış Ödülü’nü kazandı

Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanların oluşturduğu bu hareket, nükleer silahlardan arınmış bir dünya yaratma çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanık ifadeleriyle göstermesi nedeniyle Barış Ödülü'nü aldı" dedi.

Ağustos 1945'te Amerikalı pilotlar Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası attı. Atom patlaması ve sonuçları Hiroşima'da 350 bin, Nagazaki'de ise 74 bin nüfustan 140 bin kişinin ölümüne neden oldu. Atom bombası kurbanlarının büyük çoğunluğu sivillerdi. Trajik olayların yıl dönümünde - 6 ve 9 Ağustos her yıl Hiroşima ve Nagazaki'de "Barış Törenleri" düzenleniyor.