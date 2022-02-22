Japon piyanist Hiroko Nagai kızına şiddet uygulamaktan yargılanıyor

Elektronik mühendisi 33 yaşındaki Özgür Çalık ile Japon piyanist Hiroko Nagai, 2017 yılında evlendi. Çiftin kısa süre sonra Asya Sakura Çalık isimli çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Nagai, göre Asya Sakura Çalık'ı henüz 3 aylıkken Japonya'da bulunan dedesini ziyaret etmesi bahanesiyle kaçırdı ve Özgür Çalık yaklaşık 11 ay boyunca kızından ayrı kaldı.

ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU



Daha sonra Hiroko Çalık para karşılığı geri döndü ve o tarihten itibaren çocuk hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri konuldu. Yaşanan olayın ardından taraflar birbirlerine karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası devam ederken Özgür Çalık, Ağustos 2021'da 5 yaşındaki kızının vücudunda darp izlerine rastladı. Kızı Asya'ya kimin yaptığını sorduğunda ise iddiaya göre küçük kız ağlamaya başlayarak ''Annem ve anneannem beni dövdü'' dedi.

MİNİK KIZDA ŞİDDET İZLERİ



Baba Çalık kızını hastaneye götürerek darp raporu aldı. Rapora göre minik Asya 4-5 gün önce darp edilmişti. Özgür Çalık boşanma aşamasındaki eşi Hiroko Nagai ile annesi Kyoko Nagai hakkında savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma aşamasında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan minik kız çocuğu, annesinin evinde televizyon ve oyuncak olmadığını, annesi ve anneannesinin kol ve bacaklarına vurduğunu, annesi ile yaşamak istemediğini, babası ile yaşamak istediğini söyledi.

ANNEYE KASTEN YARALAMADAN DAVA



Anne Hiroko ve Kyoko üzerlerine atılı suçlamaları reddederek kendilerine iftira atıldığını ileri sürdü. Savcılık, anne ve anneanne hakkında 'Kasten yaralama suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Babası ile birlikte yaşayan minik kız belirli günlerde annesiyle görüşüyordu.

İKİNCİ KEZ KAÇIRDI İDDİASI



İddiaya göre Hiroko Nagai, 30 Ocak 2022 tarihinde kızını Özgür Çalık'tan teslim aldı ve bir daha getirmedi. Annesi tarafından darp edilen kızı için endişelenen Çalık, Nagai'nin Japonya vatandaşı olup, hâlihazırda haklarında çocuğu kasten yaralama suçundan devam eden dava sebebiyle seyahat belgesi düzenleterek ülkemizden kaçacaklarına dair şüphe duyduğunu belirterek şikayetçi oldu. Çaresiz baba Özgür Çalık 5 yaşındaki kızından haber bekliyor.