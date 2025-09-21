Japon Prenses gün yüzüne çıkarılan yapıları inceledi

Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Harbetsuvan ve Karahantepe kazı alanlarını ziyaret etti.Şanlıurfa'da Japonya İmparatorluk Ailesi'nin üyelerinden Prenses Akiko Mikasa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ayanlar Arkeolojik Kazı Alanı'ndaki çalışmaların, Japon arkeologlar tarafından yürütüleceği bildirdi. Japonya'nın bilimsel katkısıyla bölgenin dünya arkeoloji literatüründeki yeri daha da güçlenecek.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile birlikte Harbetsuvan Höyüğü'ne gelen Prenses Mikasa, burada yürütülen kazı çalışmaları hakkında Taş Tepeler Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bilgi aldı. Ardından kentin yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunan Karahantepe'ye geçen Prenses Mikasa, kazı alanını gezerek gün yüzüne çıkarılan yapıları inceledi. Burada ortaya çıkarılan 2.3 metre boyundaki insan heykeli ile akbaba figürlerinin yer aldığı yapıları inceleyen Prenses Mikasa, cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekti.