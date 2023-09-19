Japon Yemekleri İsimleri - Geleneksel Japon Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Japon yemeklerinin tatları genelde hafiftir. Yemekler az yağda pişirildiği için ve fazla baharat atılmadığı için ağır değildir. Aslında geleneksel Japon mutfağının en belirgin özelliklerinden biri de budur. Bunun yanı sıra mutfakta sürekli taze yiyecekler kullanılır. Yemekler karıştırılarak değil de ayrı ayrı pişirilir. Çünkü bir yemeğin kendi tadı hiçbir zaman kaybolmamalıdır. Japon yemeklerinin geriye kalan tüm özellikleri Japon yemekleri isimleri, geleneksel Japon mutfağı yemekleri nelerdir sorularıyla anlatılacaktır.

Japon Yemekleri İsimleri

Japon mutfağı genel hatlarıyla diğer Doğu Asya mutfaklarına benzemektedir. Ayrıldığı noktalar elbette vardır ama çok fazla değildir. Japon mutfağında önemli olan şey yemeklerin az yağda pişirilmesidir. Ek olarak yemeklere asla çok fazla baharat atılmaz. Çünkü yemeklerin kendi tadı bozulmamalıdır.

Japon mutfağında bir yemek yendiği zaman ana malzemenin tadı alınmalıdır. Bu durumda Japon mutfağında taze ürünlerin sık sık kullanıldığı da söylenebilir. Japon mutfağında önemli olan diğer bir husus da tabaklamanın özenli olmasıdır. Tabaktaki yemeklerin renk uyumu da çok önemlidir. Bu özellikleri neredeyse tüm Japon yemeklerinde görmek mümkündür.

Japon Yemekleri

Japon mutfağı zengin bir mutfaktır. Zenginliği kullanılan malzemelerden gelmektedir. Hem protein açısından hem de lif açısından zengin bir mutfak olduğu söylenebilir. Çünkü çok fazla et, balık ve diğer deniz ürünleri kullanılmaktadır. Aynı şekilde çok fazla bitki ve bitkinin kökleri kullanılmaktadır. Japon yemeklerinin isimleri günümüzde çok fazla bilinmektedir. Hatta insanlar bu yemekleri tüketme imkânı da bulmaktadır. Bu yemeklerden en çok bilineni suşidir.

Geleneksel Japon mutfağında suşi haricinde noodle yemeğine benzer udon, kebaba benzer yakitor, güveç tarzı hazırlanan sukiyaki, çiğ et ile hazırlanan sahimi gibi yemekler vardır.

Geleneksel Japon Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Geleneksel Japon mutfağındaki yemek çeşitleri çok fazladır. Genel olarak kategoriye indirgeyecek olursak da deniz mahsulleri çok fazla kullanıldığı söylenebilir. Aynı şekilde Doğu Asya mutfağında olduğu gibi çok fazla erişte de kullanılmaktadır. Bunun dışında geleneksel Japon yemeklerinde tabaklama çok önemlidir. Tabakta bir düzen vardır ve renk uyumu vardır. Geleneksel Japon mutfağına ait bir tabak da ayrıntılar bile mükemmel olmalıdır.

Geleneksel Japon Mutfağındaki bu özellikteki yemekler şu şekildedir: Japon mutfağının olmazsa olmaz Miso çorbası, tatlılardan olmazsa olmaz okonomiyaki, tüm dünyada popüler olan onigiri, Japon mutfağının ana malzemesi pirinçten hazırlanan gohan, köri baharatı kullanılarak hazırlanan ve yanın pirinçle tüketilen kare raisu.