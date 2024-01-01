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Giriş Tarihi: 1.1.2024 14:24 Son Güncelleme: 1.1.2024 14:25

Japonya'da 7.4'lük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli iki deprem nedeniyle kıyı bölgeler için tsunami alarmı verildi. Deprem sonrası ise artçıların sürdüğü bildirildi...

İHA
Japonya’da 7.4’lük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu. Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

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Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

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ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
USGS'de yer alan verilere göre Noto yarımadasında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2, 5.2, 5.4 ve 5.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi.

Depremlerin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi.

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Öte yandan sosyal medyada yapılan ilk paylaşımlarda bazı evlerin yıkıldığı görüldü.

Başka bir paylaşımda ise bir nehrin deprem anındaki hareketleri objektife böyle yansıdı...

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Japonya'da 7.4'lük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!
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