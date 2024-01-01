Japonya’da 7.4’lük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu. Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.
Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.
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Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.
Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.
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ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
USGS'de yer alan verilere göre Noto yarımadasında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2, 5.2, 5.4 ve 5.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi.
Depremlerin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi.
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