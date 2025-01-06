Japonya’da kuş gribi alarmı

Japon'da kuş gribi alarmı sürüyor. Independent'te yer alan habere göre, Iwate bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulanmasının ardından 50 bin tavuk daha itlaf edilmeye başlandı. Tarım Bakanlığı'na göre bu, bu sezon ülkede görülen 19. yüksek patojenik kuş gribi salgını. Bakanlık, sezonun başlangıcından bu yana 11 vilayette yaklaşık 1.7 milyon kuşun itlaf edildiğini açıkladı. Bölgesel Iwate hükümeti yetkilisi Hiroshi Yoshida, etkilenen bölgenin 3 km yarıçapındaki iki yakın çiftlikte 170 bin kuşa hareket kısıtlamaları getirildiğini açıkladı.