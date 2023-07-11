Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
A- Londra'ya daha yakındır (CEVAP)
B- Paris'e daha yakındır
C- İkisine de eşit uzaklıktadır
D- Japonya'daki yerine göre değişir