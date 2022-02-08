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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:05 Son Güncelleme: 8.2.2022 14:15

JASAT 2021’de 37 faili meçhul olayı aydınlattı

ZAHİDE VURAL
JASAT 2021’de 37 faili meçhul olayı aydınlattı

Kırşehir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 37 faili meçhul olay aydınlatıldı, adli makamlarca aranan 116 kişi yakalandı.

Kırşehir'de JASAT dedektifleri tarafından 2021 yılı içerisinde Kasten Öldürme, Kasten Yaralama olmak üzere 4 olaya müdahale edildi. Dedektiflerce bu olaylarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

37 OLAY AYDINLATILDI

Başta evde hırsızlık olayları olmak üzere bağ, bahçe ve tarladan, iş yerinden, otodan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından, haberleşme ve nakil kablosu, küçükbaş hayvan hırsızlıkları ve dolandırıcılık gibi 37 faili meçhul olay Jandarma Dedektif Timi tarafından aydınlatıldı. Aydınlatılan olaylarda yakalanan şüpheliler ile adli makamlarca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 184 kişiden 61'inin tutuklandığı öğrenildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, "Bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak JASAT tarafından yürütülen faaliyetler, halkın desteği ile güçlü ve kararlı şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir." açıklamasında bulundu.

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JASAT 2021’de 37 faili meçhul olayı aydınlattı
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