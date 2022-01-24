JASAT, bir yılda 65 faili meçhul olayı aydınlattı

JASAT, yaptığı titiz çalışmalar sonucu yıllardır faili meçhul kalan olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki çalışmalarda, "kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, hırsızlık, gasp, yağma ve dolandırıcılık" suçlarından 65 faili meçhul olay aydınlattı. 55'i "kasten öldürme" suçundan olmak üzere toplam 207 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemelere sevk edilen şüphelilerden 138'i tutuklanarak cezaevine konuldu.