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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:58 Son Güncelleme: 13.10.2021 15:09

JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 17 yıldır cinayetten aranan 2 kişiyi gizlendikleri evde yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 2004 yılında Diyarbakır il merkezinde işlenen "Kasten Adam Öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası olan ve 17 yıldır firari olarak aranan M.D. ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Z.D.'nin yeri belirlendi. Ergani ilçesi Caferan mahallesinde gizlendikleri eve yönelik JASAT'ın yaptığı operasyon sonucunda kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan M.D. ve Z.D. tutuklanarak cezaevine konuldu

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JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı
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