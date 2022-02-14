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Giriş Tarihi: 14.2.2022 14:39 Son Güncelleme: 14.2.2022 14:50

JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.’yı yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamındaki çalışması sürüyor.

JASAT tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2018 yılından itibaren "Kasten Öldürme" suçundan aranan R.A.'nın Ergani ilçesinde gizlendiği belirlendi. Cinayet suçundan mahkeme tarafından verilen 10 yıl, kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'nın yakalanması amacıyla JASAT, Ergani ilçesinde operasyon düzenledi.

Kıskıvrak yakalanan R.A., jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı
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