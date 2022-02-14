JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamındaki çalışması sürüyor.
JASAT tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2018 yılından itibaren "Kasten Öldürme" suçundan aranan R.A.'nın Ergani ilçesinde gizlendiği belirlendi. Cinayet suçundan mahkeme tarafından verilen 10 yıl, kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'nın yakalanması amacıyla JASAT, Ergani ilçesinde operasyon düzenledi.
Kıskıvrak yakalanan R.A., jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.