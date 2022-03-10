Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. JASAT'ın yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan yıldır aranan M.O.'nun Ergani ilçesinde gizlendiği tespit edildi. JASAT, tarafından yapılan operasyon sonucunda M.O., yakalandı.

JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı | Video

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından M.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.