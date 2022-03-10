Haberler Yaşam Haberleri JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı
Giriş Tarihi: 10.3.2022 18:30 Son Güncelleme: 10.3.2022 18:38

JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) suçlulara göz açtırmıyor.  JASAT tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yıldır cinayetten aranan M.O. yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. JASAT'ın yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan yıldır aranan M.O.'nun Ergani ilçesinde gizlendiği tespit edildi. JASAT, tarafından yapılan operasyon sonucunda M.O., yakalandı.

JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı | Video

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından M.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Antalya'daki tarihi Rusya Ukrayna zirvesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar: Bu formatta bir daha görüşürüm
Son dakika: MHK 13 hakemi neden ihraç etti? Çarpıcı açıklama! "Dünya Kupası elinden alındı"
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan flaş açıklamalar! "Hakemlerin suç örgütü ile..."
Son dakika: Barcelona maçı öncesi gerçek ortaya çıktı! Galatasaraylı 4 oyuncu...
Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Avrupa’nın ocağına ateş düştü! Gaz fiyatları el yakıyor
Son dakika | Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
JASAT, cinayetten aranan bir kişiyi yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA