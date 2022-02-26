JASAT, faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatması amacıyla yapılan çalışma kapsamında Jandarmanın dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 580 metre damlama hortumu, 3 adet demir kapı, 50 kilogram salça ve 1 adet oto teybinin çalındığı 12 ayrı faili meçhul olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.K., Ü.Y., M.G. ve P.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makama sevk edilen şüphelilerden E.K. ile Ü.Y. serbest bırakılırken, M.G.ve P.G.ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.