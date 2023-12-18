Haberler Yaşam Haberleri JASAT Mercek-2 Operasyonunda 31 aranan şahıs adalete teslim edildi
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:53 Son Güncelleme: 18.12.2023 12:18

JASAT Mercek-2 Operasyonunda 31 aranan şahıs adalete teslim edildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 Operasyonu'nda büyük bir başarıya imza attı. 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
JASAT Mercek-2 Operasyonunda 31 aranan şahıs adalete teslim edildi

Operasyon, kamu düzenini korumak ve aranan şahısları adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, 31 aranan şahıs suçüstü yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yakalanan şahıslar arasında farklı suçlardan aranan ve çeşitli hapis cezaları ile aranan kişiler bulunuyor. Bu başarılı operasyonda, ifadesinin alınması amacıyla aranan 13 şahıs, 0-5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan 13 şahıs, 5-10 yıl hapis cezasına çarptırılan 3 şahıs, 10-20 yıl hapis cezasına çarptırılan 1 şahıs ve 30 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 31 kişi yakalandı.

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JASAT Mercek-2 Operasyonunda 31 aranan şahıs adalete teslim edildi
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