JASAT Timleri aranan 1817 şahsı gözaltına aldı, 54’ü tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, düzenlediği operasyonlarda çok sayıda aranan şahsı yakaladı.

Jandarma ekipleri il genelinde son bir ay içerisinde, hırsızlık suçundan 28 yıl, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticari yapma suçundan 21 yıl ve tasarlayarak adam öldürme suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan 3 şahsında aralarında olduğu toplam 1817 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 54'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.