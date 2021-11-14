JASAT’tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş

FARKEDİP İSTİKAMET DEĞİŞTİRDİ

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Fatih'te radarına aldığı İ.G.'nin izini sürmeye başladı. Taksiye binen İ.G., Silivri'ye doğru ilerlediği sırada izini kaybettirmek için beklenmedik şekilde Silivri istikametinden Şişli istikametine dönüş yaptı. JASAT ekipleri takip edilmemek için farklı güzergâhları kullanan İ.G.nin peşini bırakmayarak, Şişli'de elinde poşet ile taksiden ininceye kadar takip etti. Taksiden indikten sonra yürümeye başlayan İ.G. kıskıvrak yakalandı.