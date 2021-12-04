JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu ile 8 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, bazı şahıslar tarafından faaliyette bulunan bir internet kafede yasal olmayan yollardan bahis oynatıldığı bilgisi alındı.



Organize halde yasadışı bahis oynatan şahıslara yaklaşık bir ay süren takip neticesinde; internet kafede internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı, bahis oynamak için gelen müşterilere girişte kurulan gişede peşin ödeme karşılığında makbuz kesildiği belirlendi. Organize suç örgütünün lider ve yöneticilerine bağlı olarak çalışan çok sayıda seyyar bayilerinin olduğu, seyyar bayilere yatırılan depozito miktarlarına göre internet üzerinden oyun sayfası açılığı, bayilere verilen kullanıcı adı ve şifre ile internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, bu yolda elde ettikleri yüklü miktarda kazancı, yaptıkları anlaşmaya göre kendi aralarında bağlı oldukları yöneticilere bankalar üzerinde transfer ettikleri anlaşıldı.



JASAT YASADIŞI BAHİSÇİLERE GÖZ AÇTIRMADI



(1) Lider, (5) yönetici, (3) sabit bayi ve (8) seyyar bayinin kimlik ve iletişim adreslerini tespit eden Jasat ekipleri operasyon için düğmeye bastı. JASAT, Komando, Narkotik, İstihbarat ve Olay yeri inceleme timlerinden oluşan 120 personel ile eş zamanlı olarak iş yeri ve ikametgahlardan oluşan (29) farklı noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda (3) adet elektronik kumar makinesi, (38) adet bilgisayar ile çok sayıda dijital malzeme ile birlikte yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500.000TL değerinde döviz ve altın ile (6) adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli bankalara ait kredi kartları, yasadışı bahis oynatılması ile ilgili kayıt ve dokümanlar ele geçirildi.



Yakalanan 18 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10'u yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.