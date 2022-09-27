Haberler Yaşam Haberleri Seri katil Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi? Netflix dizisine konu olan Jeffrey Dahmer olayı nedir, yaşıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.9.2022 16:46 Son Güncelleme: 27.9.2022 16:46

Seri katil Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi? Netflix dizisine konu olan Jeffrey Dahmer olayı nedir, yaşıyor mu?

Netflix’in son dönemde ilgi çeken projesi Dahmer konusuyla araştırma konusu haline geldi. Gerçek hayattan alıntı bir hikayeyi konu edinen dizi tüm dünyada izlenme rekorları kırarken bazı kesimler tarafından ise yapım tepki görüyor. Diziyle beraber “Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Amerikalı katil özellikle 1987 ve 1991 arasında yoğun olmak üzere, 1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. Peki; Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi? İşte detaylar.

Seri katil Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi? Netflix dizisine konu olan Jeffrey Dahmer olayı nedir, yaşıyor mu?

Jeffrey Dahmer, isimli dizi sosyal medyada ve tüm dünyada gündemde. Gerçek hayattan konu alan kan donduran bu hikaye Netflix platformunda yayınlanıyor. 10 bölümlük dizi, kurbanların ailelerinden büyük tepki görürken diziyi izleyenler "Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi?" sorularına yanıt arıyor. Amerikalı katili American Horror Story'den tanıdığımız Evan Peters canlandırıyor. Peki, Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi? İşte detaylar.

JEFFREY LİONEL DAHMER KİMDİR?

Jeffrey Lionel Dahmer (21 Mayıs 1960 – 28 Kasım 1994), Amerikalı seri katil ve tecavüzcüdür. Dahmer, özellikle 1987 ve 1991 arasında yoğun olmak üzere, 1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. Cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, parçalama, nekrofili ve yamyamlık gibi suçlarla beraber işledi. Dahmer, tutuklanmasından üç yıl sonra, 28 Kasım 1994'te, tutuklu olduğu Columbia Correctional Institution'da bir başka mahkûm tarafından kafasına aldığı ağır bir darbe sonucu hayatını kaybetti.

DAHMER DİZİSİNİN KONUSU GERÇEK Mİ?

Seri katil Jeffrey Dahmer, her şeyi açıkça anlattığı röportajlarda dehşet verici suçlarını itiraf ediyor ve hastalıklı bir zihnin karanlığına ışık tutuyor.

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Seri katil Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi? Netflix dizisine konu olan Jeffrey Dahmer olayı nedir, yaşıyor mu?
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