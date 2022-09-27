Seri katil Jeffrey Dahmer kimdir, dizinin konusu gerçek mi? Netflix dizisine konu olan Jeffrey Dahmer olayı nedir, yaşıyor mu?

JEFFREY LİONEL DAHMER KİMDİR?

Jeffrey Lionel Dahmer (21 Mayıs 1960 – 28 Kasım 1994), Amerikalı seri katil ve tecavüzcüdür. Dahmer, özellikle 1987 ve 1991 arasında yoğun olmak üzere, 1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. Cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, parçalama, nekrofili ve yamyamlık gibi suçlarla beraber işledi. Dahmer, tutuklanmasından üç yıl sonra, 28 Kasım 1994'te, tutuklu olduğu Columbia Correctional Institution'da bir başka mahkûm tarafından kafasına aldığı ağır bir darbe sonucu hayatını kaybetti.