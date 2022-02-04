Haberler Yaşam Haberleri Jeneratör hırsızları, fena faka bastı!
Giriş Tarihi: 4.2.2022 11:08 Son Güncelleme: 4.2.2022 11:32

Jeneratör hırsızları, fena faka bastı!

ABBAS ÇAKAR
Jeneratör hırsızları, fena faka bastı!

Kocaeli Karamürsel İlçesinde, biri jandarma, diğeri polis bölgesinde meydana gelen iki farklı Jeneratör hırsızlığı olayı ile ilgili,   olayın zanlıları oldukları tespit edilen 2 kişi aynı araç içerisinde yakalandı.

Kocaeli Karamürsel İlçesinde, yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, Oluklu Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisindeki E.P ve K.G isimli kişilerin, Polis bölgesinde biri jeneratör hırsızlığı olmak üzere 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak arandıklarını tespit etti. Araçta yapılan kontrollerde ise Karamürsel İlçesine bağlı Kızderbent Mahallesinden çalındığı tespit edilen bir jeneratör olduğu belirlendi. Her iki şüphelide Jandarma ve emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP’li Oya Ersoy kandil gecesi haddini aştı! TBMM'de İslam'a hakaret
Koronavirüs aşılarından sonra ilaç da güçlü bir silah oldu!
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi
Ahmet Demiray Almanya'da sağlık hizmeti alamadı Türkiye'ye getirildi! "Allah devletimize güç kuvvet versin"
Samsun'da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü
Son dakika haberi | Türkiye'nin yeni nüfusu ne kadar oldu? TÜİK 2021 nüfus rakamlarını açıkladı
YASİN SURESİ OKUNUŞU, Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Son dakika: Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL'ye yükseldi
CHP'de yeni skandal! Şehidin fotoğrafını paylaşıp 'barışamadık, yaşatamadık' dedi!
Bursa'da giysi kumbarasında akılalmaz ölüm! Ukraynalı turist feci şekilde can verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Jeneratör hırsızları, fena faka bastı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA