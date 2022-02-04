Jeneratör hırsızları, fena faka bastı!

Kocaeli Karamürsel İlçesinde, yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, Oluklu Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisindeki E.P ve K.G isimli kişilerin, Polis bölgesinde biri jeneratör hırsızlığı olmak üzere 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak arandıklarını tespit etti. Araçta yapılan kontrollerde ise Karamürsel İlçesine bağlı Kızderbent Mahallesinden çalındığı tespit edilen bir jeneratör olduğu belirlendi. Her iki şüphelide Jandarma ve emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.