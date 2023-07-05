Jeneratörden sızan karbonmonoksit gazı, 2 market çalışanını hastanelik etti

Fatih Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir markette çalışan 2 kişi, jeneratörü kontrol etmek için alt kata indi. Bu sırada jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 işçi baygınlık geçirdi.

Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.