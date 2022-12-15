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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:03 Son Güncelleme: 15.12.2022 11:20

Jeneratörü bile çaldı… Kısa sürede yakaladılar

İstanbul’da bir adresten 15 bin lira değerinde jeneratör, su motoru ve elektrik kablosu çalan hırsız, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Jeneratörü bile çaldı… Kısa sürede yakaladılar

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi; Y.T. isimli kişinin adresinden piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira değerinde jeneratör, su motoru ve elektrik kablosu çaldı ve kaçtı.

Jeneratörü bile çaldı, kısa sürede yakalandı | Video

Olayı gerçekleştiren M.İ. ve çalıntı malzemeleri satın alan Y.F., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Y.F. hakkında "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. M.İ. ise "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Jeneratörü bile çaldı… Kısa sürede yakaladılar
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