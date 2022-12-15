Jeneratörü bile çaldı… Kısa sürede yakaladılar

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi; Y.T. isimli kişinin adresinden piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira değerinde jeneratör, su motoru ve elektrik kablosu çaldı ve kaçtı.
Jeneratörü bile çaldı, kısa sürede yakalandı | Video
Olayı gerçekleştiren M.İ. ve çalıntı malzemeleri satın alan Y.F., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Y.F. hakkında "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. M.İ. ise "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.