Jennifer Lopez 2025 dünya turnesine ilk adımı Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te atıyor!

RİXOS OTELLERİ 25.YILINI JENNİFER LOPEZ SAHNESİYLE TAÇLANDIRIYOR

2025 yılı, Rixos Hotels için çeyrek asırlık başarı yolculuğunun simgesi. 25 yıldır lüks tatilin tanımını yeniden yazan zincir oteller grubu, bu özel yılı Jennifer Lopez'in dünya turnesiyle kutluyor. Rixos'un dünya sahnesindeki konumunu bir kez daha gözler önüne serecek bu konser, aynı zamanda bölge turizmi için de uluslararası bir dönüm noktası niteliğinde.

KONSERE RİXOS MİSAFİRLERİ KATILIM SAĞLAYACAK

Kızıldeniz'in kıyısında benzersiz doğası ve lüks hizmetleriyle dikkat çeken Rixos Radamis Sharm El Sheikh, sadece bir otel değil; bölgeyi turizm ve eğlencede yeni bir seviyeye taşıyan dev bir vizyon projesi. Yüzlerce odası, geniş eğlence alanları, gurme restoranları, özel etkinlik sahneleri ile aile dostu bir deneyim sunarken konum avantajı ve hizmet kapasitesiyle Mısır turizminde oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Rixos Radamis Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh ve Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh'te konaklayacak misafirler 28 Nisan 2025 ve sonrasında rezervasyon yaptıkları takdirde konsere ücretsiz olarak katılabilecekler.

ERKAN YILDIRIM; "RİXOS OLARAK MISIR'A YENİ BİR VİZYON KATIYORUZ"

Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım "Rixos olarak 25. yılımıza girerken, bu özel dönemi sadece anmakla kalmıyor; vizyonumuzu uluslararası arenada yeniden konumlandıracak adımlarla kutluyoruz. Jennifer Lopez gibi küresel bir ikonun dünya turnesine Rixos Radamis Sharm El Sheikh'te başlaması sadece Rixos markası için değil, aynı zamanda Mısır turizmi için de tarihi bir gelişme. Bu konserle birlikte hem konaklama hem de etkinlik deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Rixos Radamis Sharm El Sheikh, Sharm El Sheikh'in yalnızca bir tatil destinasyonu olmanın ötesine geçmesini sağlıyor. Konumu, kapasitesi ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle bölgeyi bir cazibe merkezi haline getiriyor. Misafirlerimize yalnızca lüks bir tatil değil; kültür, eğlence ve dünya çapında yıldızlarla buluşma deneyimi sunuyoruz. Rixos Radamis Sharm El Sheikh ile Mısır'da oyunun kurallarını değiştiriyor, destinasyon turizminin geleceğini yeniden yazıyoruz. Bu konser, Rixos'un sadece bir otel zinciri değil; küresel eğlence ve yaşam tarzı markası olduğunun en güçlü kanıtıdır. 25. yılımızda böylesine büyük bir başlangıç yapmak gurur verici. Misafirlerimizi bu benzersiz deneyimin parçası olmaya davet ediyoruz" ifadesinde bulundu.

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