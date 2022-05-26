Son dakika: Adana’da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler alarma geçti

Son dakika haberleri... Adana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi B.A., internet üzerinde sipariş verdiği siyanürü kahveye karıştırarak intihar ettiği ileri sürüldü. 'Siyanürle intihar' iddiası üzerine AFAD ekipleri Nükler Biyolijik ve Kimyasal (NBC) kıyafetini girerek genç mühendisin ofisinde inceleme yaptı. Ofiste siyanüre benzeyen maddeye rastlanmadığı öğrenilirken yaşamını yitiren B.A.'nın naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.