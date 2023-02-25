Haberler Yaşam Haberleri Jeoloji Mühendisi Aksun: Zeminde güçlendirme yapılmalı
Giriş Tarihi: 25.2.2023 16:55 Son Güncelleme: 25.2.2023 17:06

Jeoloji Mühendisi Aksun: Zeminde güçlendirme yapılmalı

Jeoloji Mühendisi Satılmış Aksun, depremlerin meydana gelmeden gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Aksun, mevcut binalarda güçlendirme değil, zeminde iyileştirme ve güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Jeoloji Mühendisi Aksun: Zeminde güçlendirme yapılmalı

Kahramanmaraş merkezli 11 il genelinde meydana gelen depremlerin ardından binalarda ya da zeminlerde güçlendirme çalışmaları başladı. Jeoloji Mühendisi Satılmış Aksun, Kırıkkale'de ve ülke genelinde depremler öncesi yapılması gerekenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Aksun, "Devletimiz gerçekten büyük, güçlü. Milletimiz ise depremzede kardeşlerinin ve devletinin yanında. Yaralar sarılmaya devam ediyor. Bundan sonra yapılacaklar çok önemli.

ZEMİN DURUMU DEĞERLENDİRİLMELİDİR

"Şehrimizde ve çevresinde zemin yapısı itibariyle sorunlu alanlar mevcut. Kırıkkale'de ivedilikle ilçe belediyeleri en az birer adet jeoloji Mühendisi istihdam etmelidir. Veya danışmanlık hizmeti almalıdır. Kırıkkale merkezin tamamının Revize İmar Planı yapılmalı ve zemin durumu tekrar değerlendirilmelidir. Özellikle zeminde şişme oturma ve sıvılaşma riski olan sahalar çok olduğu için detaylandırılmalıdır. Kıymetli dostlarım şu anda hiç bir yapıyı maalesef Mimar Sinan yapmadı ki asırlardır ayakta dursun."

TV KANALLARINDA BİRÇOK BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

"Aracımızı nasıl ömrü uzun olsun diye yazlık-kışlık bakımlarını yaptırıyorsak binalarımıza da bakacağız. Ancak TV kanallarında birçok bilgi kirliliği var. Herkesin kafasını karıştırıyorlar. Özetle yine söylüyorum, mevcut binalarda yapıda güçlendirme değil zeminde iyileştirme ve güçlendirme yapılmalıdır. Sorunun zeminde olduğunu daha nasıl anlatabiliriz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Jeoloji Mühendisi Aksun: Zeminde güçlendirme yapılmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA