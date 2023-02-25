Jeoloji Mühendisi Aksun: Zeminde güçlendirme yapılmalı

ZEMİN DURUMU DEĞERLENDİRİLMELİDİR

"Şehrimizde ve çevresinde zemin yapısı itibariyle sorunlu alanlar mevcut. Kırıkkale'de ivedilikle ilçe belediyeleri en az birer adet jeoloji Mühendisi istihdam etmelidir. Veya danışmanlık hizmeti almalıdır. Kırıkkale merkezin tamamının Revize İmar Planı yapılmalı ve zemin durumu tekrar değerlendirilmelidir. Özellikle zeminde şişme oturma ve sıvılaşma riski olan sahalar çok olduğu için detaylandırılmalıdır. Kıymetli dostlarım şu anda hiç bir yapıyı maalesef Mimar Sinan yapmadı ki asırlardır ayakta dursun."