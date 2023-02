Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak: Afyonkarahisar’da, Kahramanmaraş ve bölgesindeki kadar korkulacak bir deprem olmadı

Güneydoğu'da meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından bölgeye giderek geniş çaplı bir inceleme yapan Özkaymak izlenimlerini anlattı. Özkaymak, Afyonkarahisar'da 30'un üstünde diri fay hattının bulunduğunu ancak hiçbir fay hattının Kahramanmaraş'taki kadar deprem üretebilecek bir fay olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Özkaymak, "Depreme yöneltebilecek faylar var, bunu biliyoruz. 2012 de güncellenen Türkiye diri fay hattımıza baktığımızda Afyonkarahisar'da 30'a yakın her an deprem üretebilecek faylarımız var. Fakat şöyle bir durum var; Afyonkarahisar'la bu bölgedeki depremleri karşılaştıracak olursak; bu bölgedeki kadar büyük depremler beklemiyoruz.

Yani Afyonkarahisar'da 7.8, 7.6, 7'nin üzerinde deprem beklemiyoruz. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da yaşayan halkımız bu konuda rahat olabilirler, içleri rahat olsun bu kadar büyük deprem üretebilecek faylar bizim bölgemizde bulunmuyor. Bu bölgede meydana gelebilecek depremler en fazla 5 buçuk, 6, 6 buçuk veya 6.8' e kadar olabilir" dedi.



"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİYOR"

Afyonkarahisar'da maksimum 6.8 şiddetinde bir deprem olabileceğini belirten Özkaymak, "Biz Afyonkarahisar'da bölgeye baktığımızda daha çok kırıklı faylar, normal mekanizmada çalışan fayları görüyoruz. Parçalı, parçalı fayları görüyoruz. Ve her bir fayın üretebileceği depremler 6 ile 7 arasında değişiyor. Bununla beraber Afyonkarahisar'da yer alan diri fayların bu güne kadar tespit edilmiş olan verilerine baktığımızda deprem tekrarlama periyotları da yüksek.

Bölgemizde ortalama bu faylar 900 yılda bir deprem üretirken örneğin az önce konuştuğumuz Doğu Anadolu fay zonu üzerinde 400 yılda bir depremler meydana geliyor. Kuzey Anadolu fayı üzerinde ise 200, 250, 300 yılda bir depremler meydana geliyor. Dolayısıyla Afyonkarahisar'daki fayların deprem tekrarlama periyotları da yüksektir. Bu bakımdan biz yerleşim olarak diğer Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı üzerindeki yerleşimlere göre daha şanslıyız. Ancak tabi tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Bizim bölgemizde de hiçbir zaman unutmayalım 6.8'e kadar depremler meydana gelebilir" dedi.