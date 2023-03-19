Jeoloji profesörü, depremde 15 yakınını kaybetti

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşayan 15 yakınını kaybetti. İstanbul'da yaşayan Prof. Dr. Dalğıç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bir gün önceye kadar Antakya'da ailesini ziyaret etmeye gelmişti. Depremden bir gün önce İstanbul'a dönen Prof. Dr. Dalğıç, 15 yakınını kaybetti. Prof. Dr. Dalğıç, "Ben Antakyalıyım, ailem Antakya'da yaşıyordu. Depremden bir gün önceye kadar oradaydım. İstanbul'a dönmeden önce aileme mesaj atarak 'Elveda Antakya' demiştim. Antakya'dan geçen Asi Nehri'nden fotoğraf gönderdim. Gerçekten elveda oldu. Can kayıplarımız oldu, çok üzgünüm. Birinci dereceden 15 yakınımı kaybettim" dedi. Tekrar Antakya'ya giderek mesleği gereği zemin sıvılaşmalarını inceleyen Prof. Dr. Dalğıç, zemin iyileştirmesi yapılan binalarda sıvılaşma kaynaklı çökme görmediğini belirtti.