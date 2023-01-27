‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğenine tutuklama

Birçok mağdurun katıldığı duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Fadıl Akgündüz'ün 614 müştekiye yönelik ''Nitelikli dolandırıcılık'' suçu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle bin 842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapsini talep etti. Fadıl Akgündüz'ün yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında ise bin 803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar hapis istendi. Fadıl Akgündüz'ün ablası ve eniştesi Avniye Obut ile İbrahim Obut hakkında bin 800 yıldan 6 bin yıla kadar hapis istendi.

TUTUKLANDILAR

Ara kararını açıklayan mahkeme, Siirt'te bulunan Fadıl Akgündüz ve mahkeme salonunda hazırda bulunan Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi. Diğer sanıklardan Avniye Obut ve İbrahim Obut'un suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumundan haklarında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mütalaaya karşı savunma hazırlanması üzere mahkeme duruşmayı erteledi. Bir sonra ki celse karar çıkması bekleniyor.

"ÖZ DAYISINI DOLANDIRDI''

Duruşmadan sonra mağdurlar ile avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Yaşar Metehanoğlu, ''Çekirge bir sıçramış iki sıçramış ama bugün ayakları kırılmıştır. Heyete teşekkür ederiz. 28 bin 130 kişiyi dolandırmış olan Jet Fadıl bugün tutuklandı. Adaletin yerini bulduğu kanaatindeyiz, mutluyuz, heyecanlıyı. Devletimize, milletimizi Allah zeval vermesin'' dedi. Avukat Metehanoğlu, Fadıl Akgündüz'ün öz dayısı Sait Obut'u dolandırdığını, evini sattırdığını ve cami avlularında kaldığını iddia etti. Sait Obut, ''Devletten Allah razı olsun. Devletten Allah razı olsun. Ben o kirayla geçiniyordum. Aldı bizden utanmaz. Daha ne söyleyeyim'' dedi.

"ÖRGÜTLÜ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Mağdurların diğer avukatı Şahin Ömür ise, "Mütalaayla bizim görüşlerimiz arasında bir fark var. Biz sadece nitelikli dolandırıcılıktan değil, bunun örgütlü, nitelikli dolandırıcılık sebebiyle tutuklanması gerektiğini, hüküm verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Tek başına değil akrabalarıyla, arkadaşlarıyla ona inanan bir şebekeyle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılıktan ceza almasını istiyoruz'' diye konuştu.

DURUŞMA İÇİN ALMANYA'DAN GELDİ

Almanya'dan geldiğini söyleyen bir diğer mağdur Turan Demirci, "Bundan 26 yıl önce namı diğer Jet Fadıl geldi, 'yerli ve milli araç çıkaracağız' diye bütün duygularımızla oynadı. Ve o gün bugün arkasından bizi koşturuyor. Bugün adalet yerini buldu" dedi.