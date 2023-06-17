Haberler Yaşam Haberleri Jetksiyle kaza yapan iş insanı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.6.2023 11:48 Son Güncelleme: 17.6.2023 12:28

Jetksiyle kaza yapan iş insanı hayatını kaybetti

Dalaman’da, jetskiyle tur atarken başka bir teknenin halatlarına takılarak kaza yapan iş insanı Yalçın Gümüşsoy hayatını kaybetti.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Jetksiyle kaza yapan iş insanı hayatını kaybetti

Dalaman ilçesi Hamam Koyu'nda tanınmış iş insanı Yalçın Gümüşsoy, jetskiyle gezintiye çıktı. Jetskiyi kullanan Gümüşsoy, bir teknenin halatlarına takıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı gencin başka bir botla Sarsala Koyu'na taşındığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Gümüşsoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Yalçın Gümüşsoy'un tatil için Dalaman'a geldiği ve Kırıkkale'de tanınmış iş insanı olduğu öğrenildi

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
İş dünyası ve bankacılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
CHP’de eski ‘sır’ isimler gitti yenileri mi geldi?
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
Şener’i bırakın da patronunuz Kemal Bey’e oy vermiş midir?
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Donald Trump'tan zehir zemberek çıkış! ABD'deki 'derin sistem'e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jetksiyle kaza yapan iş insanı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA