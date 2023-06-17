Jetksiyle kaza yapan iş insanı hayatını kaybetti

Dalaman ilçesi Hamam Koyu'nda tanınmış iş insanı Yalçın Gümüşsoy, jetskiyle gezintiye çıktı. Jetskiyi kullanan Gümüşsoy, bir teknenin halatlarına takıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı gencin başka bir botla Sarsala Koyu'na taşındığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Gümüşsoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Yalçın Gümüşsoy'un tatil için Dalaman'a geldiği ve Kırıkkale'de tanınmış iş insanı olduğu öğrenildi