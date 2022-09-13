Haberler Yaşam Haberleri JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: JGK 7 bin 500 uzman erbaş alımı gerçekleştiriyor: 2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları
Giriş Tarihi: 13.9.2022 18:17 Son Güncelleme: 13.9.2022 18:17

JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: JGK 7 bin 500 uzman erbaş alımı gerçekleştiriyor: 2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla farklı sınıflarda toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş adayı alımı yapılacağını duyurdu. Kanun Ordusunun bir ferdi olmak isteyenler başvuruda bulunmak için JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. E-devlet ile JGK Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI | E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar

Jandarma Uzman Erbaş alımı, Resmi Gazete'de son dakika olarak duyurulmuştu. Pek çok farklı sınıfı içeren alımda toplamda 7500 kişi sözleşmeli Uzman Erbaş adayı olarak eğitime alınacak. E-devlet üzerinden başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? şeklindeki sorularla yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmak istiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuru detayları ve tüm detaylar şöyle;

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI | E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI | E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan ''2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtilmiştir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI | E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI | E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar

(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI | E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

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JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: JGK 7 bin 500 uzman erbaş alımı gerçekleştiriyor: 2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları
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