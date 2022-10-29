Jiletli işkenceciler yakalandı! Darp edip soydular sonra yüzünü jiletle kestiler

Adana'da 29 yaşındaki Y.T., arkadaşı Şevket K.'nin sevgilisini sosyal medya üzerinden rahatsız etti. Durumu öğrenen Şevket K., yanına 4 arkadaşını alarak Y.T.'nin peşine düştü. 5 şüpheli sokak ortasında yakaladıkları Y.T.'yi önce darp etti daha sonra kıyafetlerini çıkararak çıplak bıraktı. Bununla yetinmeyen zanlılar, Y.T.'nin yüzünü jiletle keserek işkence yaptıktan sonra cebinde bulunan para ve telefonunu da gasp etti. Bu işkence Şevket K. tarafından kayda alınarak sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerden yola çıkan polis, 4 zanlıyı yakalanıp tutuklanırken Y.T.'nin yüzünü jiletle kesen zanlı her yerde aranıyor.