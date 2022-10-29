Jiletli işkenceciler yakalandı! Darp edip soydular sonra yüzünü jiletle kestiler

Adana'da 29 yaşındaki Y.T., arkadaşı Şevket K.'nin sevgilisini sosyal medya üzerinden rahatsız etti. Durumu öğrenen Şevket K., yanına 4 arkadaşını alarak Y.T.'nin peşine düştü. 5 şüpheli sokak ortasında yakaladıkları Y.T.'yi önce darp etti daha sonra kıyafetlerini çıkararak çıplak bıraktı. Bununla yetinmeyen zanlılar, Y.T.'nin yüzünü jiletle keserek işkence yaptıktan sonra cebinde bulunan para ve telefonunu da gasp etti. Bu işkence Şevket K. tarafından kayda alınarak sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerden yola çıkan polis, 4 zanlıyı yakalanıp tutuklanırken Y.T.'nin yüzünü jiletle kesen zanlı her yerde aranıyor.
SEVGİLİSİNE MESAJ ATTI
Olay, 23 Ekim'de Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Y.T. (29), oturduğu mahalleden arkadaşı Şevket K.'nin (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Şevket K., arkadaşları Şerif O. (26) ve kardeşi Sedat O. (21) ve Hüseyin P. (21) ile birlikte Y.T.'nin peşine düştü.
KIYAFETİNİ ÇIKARIP YÜZÜNÜ JİLETLE KESTİ
Şüpheliler, Y.T.'yi sokakta yakalayıp, darbetmeye başladı. Gruptaki şüpheliler bazıları Y.T.'nin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları da yumruk ve tekmelerle darp etmeye devam etti. Yere yatırılan Y.T.'nin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle yüzüne kesikler attı. Şevket K., o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
HASTANEYE GİTMEDİ
Bu anların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Y.T.'nin, hakkında 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu için polis merkezi ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı. Polis, Y.T.'yi saklandığı adreste yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine götürdü. Y.T.'ye işkence yapan şüphelilerin, mağdurun pantolonundaki 200 lirasını ve telefonunu da gasbettikleri öğrenildi.
HIRSIZLIK YAPTIĞI İÇİN…
Polis, 4 şüpheliyi saklandıkları adreslere yaptığı baskınlarla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için Y.T.'yi dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K., Şerif ile kardeşi Sedat O. tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda Y.T.'nin yüzünü jiletle kestiği iddia edilen firari şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.