Haberler Yaşam Haberleri JL Bourg Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup finalinde 2. maç!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 13:38

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup final serisi ikinci maçında Fransa ekibi JL Bourg-en-Bresse ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. İlk maçı evinde 72-60 kaybeden siyah-beyazlılar, bu kez Fransa'da galibiyet arayarak seriyi üçüncü ve son maça taşımayı hedefliyor. Kupanın sahibi olacak takımın belirlenmesinde kilit rol oynayacak bu müsabakanın başlama saati ve canlı yayın kanalı netleşti.

JL Bourg Beşiktaş GAİN maçı, BKT EuroCup final serisinin kaderini belirleyecek en kritik randevu olarak basketbolseverlerin karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, serinin Fransa'da oynanacak ikinci mücadelesinde Avrupa kupasını kazanmak için parkeye çıkıyor.

JL BOURG BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup final serisinin ikinci maçı olan JL Bourg - Beşiktaş GAİN mücadelesi, 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, rakibini kendi evinde mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirmek için mücadele verecek.

FİNAL RÖVANŞI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği yayın bilgileri de netlik kazandı. JL Bourg - Beşiktaş GAİN maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

EuroCup final serisinde toplamda iki galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını müzesine götürüyor. Serinin İstanbul'da oynanan ilk maçını JL Bourg kazandığı için avantaj şu an Fransız ekibinde. Beşiktaş GAİN, yarın akşam oynanacak maçı kazanması durumunda seriyi 1-1'e getirecek ve şampiyonun belirleneceği üçüncü maç İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlılar kaybederse, kupayı JL Bourg kazanmış olacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

