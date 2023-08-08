Haberler Yaşam Haberleri Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?
Giriş Tarihi: 8.8.2023 21:56 Son Güncelleme: 8.8.2023 21:56

Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 8 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Johannes Vermeer’ın İnci Küpeli Kız adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 8 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?

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C- 2
D- 7


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Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?
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