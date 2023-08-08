"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 8 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?